Isaac del Toro no detiene su andar y de vuelta en su bicicleta, se alista para participar en la Clásica de Hambrugo 2025; te contamos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Después de ganar la Vuelta a Burgos 2025, Isaac del Toro volverá a la bicicleta en busca de un nuevo triunfo.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2025?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el domingo 17 de agosto en la Clásica de Hamburgo 2025.

Isaac del Toro es favorito para ganar la Clásica de Hamburgo 2025, con lo que sumaría su novena victoria en esta temporada, además del subcampeonato en el Giro de Italia.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2025?

La Clásica de Hamburgo 2025, en la que Isaac del Toro es favorito, se correrá el domingo 17 de agosto, a partir de la 6 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma Claro Sports Transmitirá la Clásica de Hamburgo 2025, en la que el ciclista mexicano, Isaac del Toro, es favorito para ganar el primer lugar.

Evento: Clásica de Hamburgo 2025

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 6 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hamburgo

Transmisión: Claro Sports

¿Cómo es la Clásica de Hamburgo 2025 que correrá el mexicano Isaac del Toro?

La Clásica de Hamburgo 2025 se lleva a cabo en Alemania, con un recorrido de 207 kilómetros, con salida desde Buxtehude hasta llegar a Hamburgo, donde Isaac del Toro podría ganar otra carrera.

El recorrido será casi en su totalidad llano, con un cierre que combina tramos veloces y explosivos, en especial en el puerto de Waseberg, que tendrá un ascenso de hasta cinco ocasiones durante la carrera.

Ya cerca de la meta de la Clásica de Hamburgo 2025 hay un circuito de 41 kilómetros con tres vueltas alrededor del río Elba.

Al final del recorrido habrá una última subida con longitud de un kilómetro y una inclinación del 7 por ciento que podría marcar la diferencia.

Principales rivales de Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2025

La Clásica de Hamburgo 2025 reune a 23 equipos, y entre los principales competidores aparece el ciclista mexicano, Isaac del Toro.

Jordi Meeus, Pascal Ackermann, Giacomo Nizzolo, Jonathan Milan, Kaden Groves, Biniam Girmay y Arnaud de Lie, también destacan en el grupo.