El Allegiant Stadium de Las Vegas será sede de WWE WrestleMania 42 este sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026, el evento más esperado por los fanáticos de la lucha libre.

Evento: WWE WrestleMania 42

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Hora: Iniciará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Allegiant Stadium

Transmisión: Netflix

El espectáculo arrancará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con transmisión exclusiva a través de Netflix, marcando un hito en la forma de disfrutar la máxima cita del entretenimiento deportivo.

Dos jornadas de combates, espectáculo y emoción que prometen quedar en la historia de la WWE.

¿Cuándo se celebrará WWE WrestleMania 42?

WWE WrestleMania 42 se celebrará el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium.

¿A qué hora será WWE WrestleMania 42?

Para todos los fanáticos de la lucha libre el evento más esperado del año llegó: WWE WrestleMania 42. El espectáculo empezará el sábado 18 de abril a las 16:00 (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver WWE WrestleMania 42?

WWE WrestleMania 42 será transmitida a través de Netflix para la afición mexicana.

WWE WrestleMania 42: La espectacular cartelera

El sábado 18 y domingo 19 de abril contaremos con una cartelera espectacular, en el que la lucha estelar estará a cargo de Cody Rhodes vs Randy Orton.

Cartelera del 18 de abril:

Cody Rhodes (c) vs Randy Orton | Campeonato Mundial WWE

Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan | Campeonato mujeres WWE

Seth Rollins vs Gunther

AJ Lee (c) vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental

Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria | Campeonato por parejas de WWE

Drew McIntyre vs Jacob Fatu | Lucha no sancionada

Logan Paul, Austin Theory e I ShowSpeed vs The Usos y LA Knight

Cartelera del 19 de abril: