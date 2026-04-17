El Allegiant Stadium de Las Vegas será sede de WWE WrestleMania 42 este sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026, el evento más esperado por los fanáticos de la lucha libre.
- Evento: WWE WrestleMania 42
- Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril
- Hora: Iniciará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México)
- Sede: Allegiant Stadium
- Transmisión: Netflix
El espectáculo arrancará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con transmisión exclusiva a través de Netflix, marcando un hito en la forma de disfrutar la máxima cita del entretenimiento deportivo.
Dos jornadas de combates, espectáculo y emoción que prometen quedar en la historia de la WWE.
¿Cuándo se celebrará WWE WrestleMania 42?
WWE WrestleMania 42 se celebrará el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium.
¿A qué hora será WWE WrestleMania 42?
Para todos los fanáticos de la lucha libre el evento más esperado del año llegó: WWE WrestleMania 42. El espectáculo empezará el sábado 18 de abril a las 16:00 (tiempo del centro de México).
¿Dónde ver WWE WrestleMania 42?
WWE WrestleMania 42 será transmitida a través de Netflix para la afición mexicana.
WWE WrestleMania 42: La espectacular cartelera
El sábado 18 y domingo 19 de abril contaremos con una cartelera espectacular, en el que la lucha estelar estará a cargo de Cody Rhodes vs Randy Orton.
Cartelera del 18 de abril:
- Cody Rhodes (c) vs Randy Orton | Campeonato Mundial WWE
- Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan | Campeonato mujeres WWE
- Seth Rollins vs Gunther
- AJ Lee (c) vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental
- Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria | Campeonato por parejas de WWE
- Drew McIntyre vs Jacob Fatu | Lucha no sancionada
- Logan Paul, Austin Theory e I ShowSpeed vs The Usos y LA Knight
Cartelera del 19 de abril:
- CM Punk (c) vs Roman Reigns | Campeonato Mundial de Peso Pesado
- Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley | Campeonato mujeres WWE
- Finn Bálor vs Dominik Mysterio
- Sami Zayn (c) vs Trick Williams | Campeonato de Estados Unidos de WWE
- Brock Lesnar vs Oba Femi
- Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio | Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental