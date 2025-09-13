Mateo Chávez y el AZ Alkmaar visitan al Heracles en la Jornada 5 de la Eredivisie; te damos el día, hora y canal para ver al defensa mexicano.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez encara una visita muy complicada, en busca de mejorar su posición en la tabla de posicones.

Día para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

Mateo Chávez y AZ Alkmaar visitan al Heracles en el partido de la Jornada 5 de la Eredivisie, el domingo 14 de septiembre de 2025.

Hora para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

A las 6:30 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Heracles vs AZ Alkmaar, en la Jornada 5 de la Eredivisie, con la posible participación del mexicano Mateo Chávez.

Canal para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

El partido de la Jornada 5 de la Eredivisie, Heracles vs AZ Alkmaar, será transmitido a través de la plataforma Disney+.

Partido: Heracles vs AZ Alkmaar

Fase: Jornada 5 de la Eredivisie

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 6:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Erve Asito

Transmisión: Disney+

¿Cómo llega AZ Alkmaar de Mateo Chávez al partido de la Jornada 5 de la Eredivisie?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez venció 1-0 al NAC en partido de la Jornada 4 de la Eredivisie, previo a la Fecha FIFA que detuvo las actividades del torneo.

Mateo Chávez no vio acción en ese partido, y aunque si tuvo minutos con la Selección Mexica en la Fecha FIFA, podría jugar sin problemas en la Jornada 5 de la Eredivisie.

Mateo Chávez suma poco más de 120 minutos con el AZ Alkmaar en la actual temporada, números que buscará mejorar en la Jornada 5 de la Eredivisie.

¿Cuándo debuta el AZ Alkmmar en la Conference League?

El AZ Alkmaar calificó a la Conference League, torneo en el que el mexicano Mateo Chávez podría tener mayor posibilidad de tener actividad.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar debutarán en la Conference League en el mes de octubre, cuando visiten al AEK Larnaca en la Jornada 1.