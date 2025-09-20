Mateo Chávez y el AZ Alkmaar reciben al Feyenoord en la Jornada 6 de la Eredivise; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez busca ligar su tercera victoria en la Eredivisie, en la Jornada 6 ante Feyenoord.

Día para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

Mateo Chávez y AZ Alkmaar reciben a Feyenoord en la Jornada 6 de la Eredivisie, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Hora para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

A las 8:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido AZ Alkmaar vs Feyenoord, en la Jornada 6 de la Eredivisie, con la posible participación del mexicano Mateo Chávez.

Canal para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

El partido de la Jornada 6 de la Eredivisie, AZ Alkmaar vs Feyenoord será transmitido por la plataforma Disney +.

Partido: AZ Alkmaar vs Feyenoord

Fase: Jornada 6 de la Eredivisie

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Horario: 8:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: AFAS Stadion

Transmisión: Disney +

¿Cómo llegan AZ Alkmaar de Mateo Chávez y Feyenoord a la Jornada 6 de la Eredivisie?

Con cinco partidos jugados en la Eredivisie, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez ocupa el cuarto lugar de la competencia con 10 puntos.

El AZ Alkmaar necesita sumar otra victoria en su cancha contra Feyenoord, para no rezagarse en la tabla general de la Eredivise.

El Feyenoord, rival del AZ Alkmaar en la Jornada 6 de la Eredivisie, es líder de la competencia con 15 puntos.

En la Jornada 5 del torneo, Feyenoord venció 2-0 al Fortuna, para confirmar un gran inicio.

¿Cómo le ha ido a Mateo Chávez en su primera temporada en la Eredivisie?

Mateo Chávez tuvo un buen inicio en la Eredivisie con el AZ Alkmaar, pero ha perdido continuidad en la alineación de su equipo.

En los partidos más recientes del AZ Alkmaar, Mateo Chávez no ha tenido minutos en la cancha, por lo que espera volver a la acción contra Feyenoord.

Mateo Chávez suma sólo 29 minutos en la temporada actual de la Eredivisie.