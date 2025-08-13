Mateo Chávez ya inició su aventura en el futbol de Europa con AZ Alkmaar, y se medirá con Vaduz en la tercera ronda de clasificación de la Conference League; te decimos a qué hora y dónde ver al mexicano.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar lograron una buena ventaja en el partido de ida de la tercera ronda de la clasificación de la Conference League, y buscan sellar su pase a los playoffs del torneo.

A qué hora ver al mexicano Mateo Chávez con AZ Alkmaar en la Conference League

El jueves 14 de agosto, Vaduz vs Az Alkmaar juegan el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de Conference League, a partir de las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

El Rheinpark Stadion será el escenario del partido Vaduz vs Az Alkmaar, una visita en la que el equipo de Mateo Chávez quiere sellar su pase a los playoffs de la Conference League.

¿Dónde ver al mexicano Mateo Chávez con AZ Alkmaar en la Conference League?

El partido Vaduz vs Az Alkmaar de Mateo Chávez, en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Conference League, no tiene transmisión confirmada.

Partido: Vaduz vs Az Alkmaar

Fase: Partido de vuelta tercera ronda de clasificación de Conference League

Fecha: Jueves 14 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Rheinpark Stadion

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Alkmaar al partido de vuelta de la Conference League?

El Alkmaar debutó en la Jornada 1 de la Eredivisie con una victoria de 4-1 sobre el Groningen, en la que se estrenó Mateo Chávez.

Mateo Chávez ingresó al minuto 77 al partido, y fue protagonista de una de las jugadas de gol, al dar el pase de la anotación a Troy Parrott.

Con los tres puntos ganados, el AZ Alkmaar es cuarto lugar en la tabla general de la Eredivisie.

¿Cómo quedó el AZ Alkmaar contra Vaduz en la Conference League?

El AZ Alkmaar venció 3-0 al Vaduz en el partido de ida de la tercera ronda de la clasificación de la Conference League, así que el equipo de Mateo Chávez está muy cerca de lograr su pase.

En caso de mantener la ventaja sobre el Vaduz, el AZ Alkmaar jugaría los playoffs de la Conference League, para buscar el pase a la fase final de la competencia.