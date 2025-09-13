Johan Vásquez sigue su aventura como capitán del Genoa en la Serie A; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Como en la Jornada 3.

Johan Vásquez y el Genoa no han tenido el mejor inicio en la temporada de la Serie A, así que están obligados a ganar en la Jornada 3 del torneo.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez visita al Como en el cierre de la Jornada 3 de la Serie A, el lunes 15 de septiembre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vasquez en la Serie A

El lunes 15 de septiembre de 2025, Como vs Genoa se enfrenan en la Jornada 4 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 3 de la Serie A vs Como?

El partido Como vs Genoa de Johan Vásquez, en la Jornada 3 de la Serie A será transmitido a través de la plataforma Disney+.

Partido: Como vs Genoa

Fase: Jornada 3 de la Serie A

Fecha: Lunes 15 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Transmisión: Disney+

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 3 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez perdió 0-1 con Juventus en la Jornada 2 de la Serie A, por lo que está necesitado de sumar ante Como, para mejorar su pobre cosecha de un punto en el torneo.

Johan Vásquez ha jugado los dos partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que ha asumido el rol de capitán con mucha categoría.

El defensa mexicano Johan Vásquez regresa a su equipo después de disputar los partidos de la Fecha FIFA con la Selección Mexicana.

¿Cómo va el Como en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

El Como, rival del Genoa en la Jornada 3 de la Serie A, perdió 0-1 con el Bolonia en su anterior aparición en la competencia.

Con tres puntos, el Como se ubica en la posición 9 de la Serie A, así que va por su segundo triunfo ante Genoa de Johan Vásquez.