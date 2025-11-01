Johan Vásquez y el Genoa necesitan con urgencia ganar en la Serie A; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Sassuolo en la Jornada 10.

Johan Vásquez y el Genoa han tenido un pésimo inicio en la temporada de la Serie A, por lo que están obligados a sumar puntos en la Jornada 10 del torneo, para salir del sótano de la tabla general.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez visita al Sassuolo en el cierre de la Jornada 10 de la Serie A, el lunes 3 de noviembre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vásquez en la Serie A

El lunes 3 de noviembre de 2025, Sassuolo vs Genoa se enfrentan en la Jornada 10 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 10 de la Serie A vs Sassuolo?

El partido Genoa de Johan Vásquez contra Cremonese, en la Jornada 9 de la Serie A, será transmitido a través de la plataforma Disney+ Premium y ESPN 2.

Partido: Sassuolo vs Genoa

Fase: Jornada 10 de la Serie A

Fecha: Lunes 3 de noviembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mapei

Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 2

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 10 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez perdió en casa, 0-2, con Cremonese en la Jornada 9 de la Serie A, por lo que está necesitado de ganar a Sassuolo para mejorar su cosecha de apenas tres puntos en el torneo.

Johan Vásquez ha jugado los nueve partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que es capitán.

¿Cómo va Sassuolo en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

Sassuolo, rival del Genoa en la Jornada 10 de la Serie A, ganó 2-1 al Cagliari como viistante en su anterior partido del torneo italiano.

Con 13 puntos, Sassuolo se ubica en la posición 11 de la Serie A, por lo que es favorito ante Genoa de Johan Vásquez.