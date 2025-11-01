La NFL continúa su temporada 2025-2026 y en la Semana 9 se miden Chiefs vs Bills en un gran duelo; en esta nota te detallamos el día, hora y canal para ver el partido.

La Semana 9 de la NFL inició el jueves 30 de octubre con el triunfo de Ravens sobre Dolphins, pero el partido Chiefs vs Bills se roba la atención.

Chiefs vs Bills: Día para ver el partido de la Semana 9 de la NFL

La mayoría de los partidos de la Semana 9 de la NFL se jugará el domingo 2 de noviembre, y en uno de ellos, Bills recibirá a los Chiefs.

Doce partidos de la Semana 9 se jugarán el domingo 2 de noviembre, dejando para el Monday Night, el juego Cardinals vs Cowboys.

Chiefs vs Bills: Hora para ver el partido de la Semana 9 de la NFL

A las 15:25 horas se dará la patada inicial en el partido Chiefs vs Bills, el domingo 2 de noviembre, como parte de la Semana 8 de la NFL.

Chiefs vs Bills: Canal para ver el partido de la Semana 9 de la NFL

El Canal 9 transmitirá el partido de la Semana 9 del NFL, Chiefs vs Bills.

Chiefs vs Bills

Fase: Semana 9 de la NFL

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Sede: Highmark Stadium

Transmisión: Canal 9

Chiefs vs Bills: ¿Cómo llegan los equipos a la Semana 9 de la NFL?

Patrick Mahomes y los Chiefs dejaron atrás un inicio incierto, y pisar la casa de Josh Allen y los Bills será una buena prueba de sus alcances, en la Semana 9 de la NFL.

Bills llega armado con un ataque balanceado, la segunda mejor defensiva contra el pase y un Josh Allen mucho más maduro.

Con cinco victorias en sus últimos seis partidos, Kansas City Chiefs parece haber recuperado la potencia.

Patrick Mahomes, de los Chiefs, está empatado en la cima de la NFL con 17 pases de touchdown, y su defensa, es la segunda mejor en toda la NFL.

Pero los Chiefs no son invencibles. La campaña anterior, Mahomes y compañía viajaron a casa de los Bills con un registro de 9-0 y regresaron con una derrota.