Edson Álvarez sigue su aventura en la Superliga de Turquía; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Samsunspor en la Jornada 8.

Edson Álvarez y el Fenerbahce se mantienen en la pelea por los primeros lugares de la Superliga de Turquía, y ante Samsunspor buscará confirmarlo.

¿Cuándo juega Edson Álvarez con Fenerbahce en la Superliga de Turquía?

El Fenrebahce de Edson Álvarez visita al Samsusnpor en el cierre de la Jornada 8 de la Superliga de Turquía, el domingo 5 de octubre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Edson Álvarez en la Jornada 8 de la Superliga de Turquía

El domingo 5 de octubre de 2025, Samsunspor vs Fenerbahce se enfrentan en la Jornada 8 de la Superliga de Turquía, partido en el que el mexicano Edson Álvarez podría ser titular.

El partido del Fenerbahce está programado para iniciar a las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano al mexicano Edson Álvarez en la Superliga de Turquía?

El partido del Fenerbahce de Edson Álvarz contra Samsunspor, en la Jornada 8 de la Superliga de Turquía será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN 2

Partido: Samsunspor vs Fenerbahce

Fase: Jornada 8 de la Serie A

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Samsun 19 May Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llega el Fenerbahce de Edson Álvarez a la Jornada 8 de la Superliga de Turquía?

El Fenerbahce de Edson ÁLvarez venció 2-0 el Antalyaspor Kulübü en la Jornada 7 de la Superliga turca.

Edson Álvarez no se pudo recuperar de las molestias que lo alejaron de la cancha, así que no vio minutos con el Fenerbahce en la Jornada 7 de la Superliga.

Sin embargo, previo al partido contra Samsunspor, Edson Álvarez reapareció con el Fenerbahce en la Jornada 2 de la Europa League.

El Fenerbahce venció 2-1 al Niza con Edson Álvarez entrando de cambio en el partido.

¿Cómo va Samsunspor en la Superliga de Turquía previo a la Jornada 7?

Samsunspor, rival del Fenerbahce en la Jornada 7 de la Superliga de Turquía, empató 2-2 en la cancha del Gaziantep

Con el punto ganado, Samsunspor se ubicó en la posición 6 de la Superliga turca con 12 puntos.