Edson Álvarez dejó la Premier League y jugará con el Fenerbahce de José Mourinho; , te decimos cuándo, la hora y canal para ver el debut del mexicano.

El Fenerbahce de Turquía fichó a Edson Álvarez, quien jugará en su tercer equipo en el futbol europeo, después de militar con Ajax y West Ham.

¿Cuándo debuta Edson Álvarez con el Fenebahce de Turquía?

El Fenerbahce de Turquía, nuevo equipo de Edson Álvarez, juega el sábado 23 de agosto contra el Kocaelispor en la Superliga de Turquía, pero el debut del mexicano será más adelante.

El Fenerbahce enfrentará el partido de vuelta de los playoffs de la Concachampions contra Benfica, el miércoles 27 de agosto, aunque el debut de Edson Álvarez sería el domingo 31 de agosto vs Genclerbirligi.

Hora para ver al mexicano Edson Álvarez con el West Ham en la Premier League vs Chelsea

El debut de Edson Álvarez con Fenerbahce sería el domingo 31 de agosto en la Jornada 4 ante Genclerbirligi, partido programado para iniciar a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México.

Canal para ver al mexicano Edson Álvarez en su debut con el Fenerbhce en la Superliga de Turquía

La señal de Disney+ transmitirá el partido Genclerbirligi vs Fnerbahce, el posible debut de Edson Álvarez en la Superliga de Turquía.

Partido: Genclerbirligi vs Fnerbahce

Fase: Jornada 4 de la Superliga de Turquía

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Eryaman Stadium

Transmisión: Disney+

Fenerbahce le da la bienvenida a Edson Álvarez en la Superliga de Turquía

Edson Álvarez dejará la Premier League para jugar con el Fenerbahce de Turquía informó en un comunicado el nuevo equipo del mexicano.

Edson Álvarez realizará exámenes médicos y posteriormente será presentado por la institución. “El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia”, se lee en el comunicado.

El Fenerbahce de Turquía, nuevo equipo de Edson Álvarez, pelea por un boleto a la Champions League 2025-26. El próximo miércoles 27 de agosto se medirán al Benfica en el duelo de vuelta de los playoffs.

El primer duelo entre el nuevo equipo de Edson Álvarez y el Benfica finalizó con el empate sin goles, por lo que todo se definirá en la vuelta, a celebrarse en el Estadio da Luz.