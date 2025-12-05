La FIFA realizó el sorteo para el Mundial 2026, y varios de los países clasificados ya conocen a sus respectivos rivales para la fase de grupos y ya hay un denominado grupo de la muerte.

El grupo de la muerte se refiere a cuando selecciones, que han demostrado un buen rendimiento en sus respectivas confederaciones se enfrentan en la primera ronda del Mundial.

El Mundial 2026 no será la excepción y se conformó un grupo en el que podríamos tener muchas sorpresas y eliminaciones tempraneras.

Mundial 2026: ¿Cuál es el “grupo de la muerte” del sorteo?

Tras el sorteo para el Mundial 2026, el Grupo I podría ser denominado como grupo de la muerte, pues cuenta con Francia, Senegal, Noruega y un rival que se les unirá tras el repechaje.

Francia que ya ha sido campeona del mundo podría lucir como la favorita pues tiene en su plantilla a jugadores de gran calidad como Kylian Mbappé, Jules Kounde, N’Golo Kanté, entre otros.

Sin embargo, en ese mismo grupo estará Noruega, país que regresa al Mundial después de una larga ausencia y contará con la participación de uno de los mejores delanteros del mundo actualmente: Erling Haaland.

Senegal se clasificó al Mundial 2026 sin conocer la derrota, pues acumuló siete victorias y tres empates, y no será un rival sencillo para las potencias mundiales.

Mundial 2026: ¿Cuál podría ser otro de los considerados “grupos de la muerte” del sorteo?

Ante la diversidad de selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026, también se ha conformado otro grupo que igual podría ser catalogado como el grupo de la muerte.

Sería el Grupo L del Mundial 2026, el cual es conformado por: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Inglaterra y Croacia han demostrado ser países capaces de llegar a las últimas instancias de la Copa del Mundo, mientras que Ghana y Panamá podrían dar la sorpresa.