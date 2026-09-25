Atlante vs Rayados se miden en la Jornada 10 de la Liga MX. Viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 7, ESPN y Disney.

Partido: Atlante vs Rayados

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney

Atlante vs Rayados es el primer partido programado el viernes 25 de septiembre, en el inicio de la Jornada 10 del Apertura 2026.

Se trata de un partido vital para definir el futuro de ambos equipos en el Apertura 2026, de cara a la Liguilla.

Atlante ha ido a la baja en el Apertura 2026 (Brandon / MEXSPORT)

Atlante vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX?

El viernes 25 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Atlante vs Rayados.

Atlante vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX?

El partido Atlante vs Rayados podrá verse a través de las señales de Canal 7, ESPN y Disney.

Partido: Atlante vs Rayados

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney