Atlante vs Rayados juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 a favor del Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlante vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Atlante 1-2 Rayados es el pronóstico en el Estadio BBVA, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Atlante 1-2 Rayados

Atlante vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Rayados, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez

Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto

Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús “Tecatito” Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Rossi

Atlante vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Atlante vs Rayados se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 25 de septiembre en el Estadio BBVA.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 7, ESPN y Disney.