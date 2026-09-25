Atlante vs Rayados juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 a favor del Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Atlante 1-2 Rayados es el pronóstico en el Estadio BBVA, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pronóstico: Atlante 1-2 Rayados
Atlante vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Rayados, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
- Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
- Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús “Tecatito” Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Rossi
Atlante vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Atlante vs Rayados se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 25 de septiembre en el Estadio BBVA.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Atlante vs Rayados
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney