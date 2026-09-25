Tijuana vs Atlas se miden en la Jornada 10 de la Liga MX. Viernes 25 de septiembre a las 21:00 horas por FOX One.

Partido: Tijuana vs Atlas

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

Gilberto Mora comanda a Tijuana en la Liga MX (Joshua Hernandez / MEXSPORT)

Tijuana vs Atlas es el segundo partido programado el viernes 25 de septiembre, en el inicio de la Jornada 10 del Apertura 2026.

Se trata de un partido vital para definir el futuro de ambos equipos en el Apertura 2026, de cara a la Liguilla.

Tijuana vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El viernes 25 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Atlante vs Rayados, en punto de las 21 horas.

Tijuana vs Atlas: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El partido Tijuana vs Atlas podrá verse a través de la señal de la plataforma de FOX One.

Partido: Tijuana vs Atlas

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One