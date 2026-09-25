Tijuana vs Atlas se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Tijuana 2-1 Atlas es el pronóstico en el Estadio Caliente, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tijuana 2-1 Atlas

Tijuana vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Atlas, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Rafael Fernández

Mediocampistas: Iván Tona, Gilberto Mora y Kevin Castañeda

Delanteros: Adonis Preciado, Ramiro Árciga y Mourad El Ghezouani

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gaddi Aguirre

Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Víctor Hugo Ríos y Jorge Rodríguez

Delanteros: Diego González, Arturo Alfonso González y Agustín Rodríguez

Tijuana vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Tijuana vs Atlas se miden a partir de las 21:00 horas el viernes 25 de septiembre en el Estadio BBVA.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.