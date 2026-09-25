Tijuana vs Atlas se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Tijuana 2-1 Atlas es el pronóstico en el Estadio Caliente, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pronóstico: Tijuana 2-1 Atlas
Tijuana vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Atlas, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tijuana
- Portero: José Antonio Rodríguez
- Defensas: Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Rafael Fernández
- Mediocampistas: Iván Tona, Gilberto Mora y Kevin Castañeda
- Delanteros: Adonis Preciado, Ramiro Árciga y Mourad El Ghezouani
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gaddi Aguirre
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Víctor Hugo Ríos y Jorge Rodríguez
- Delanteros: Diego González, Arturo Alfonso González y Agustín Rodríguez
Tijuana vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Tijuana vs Atlas se miden a partir de las 21:00 horas el viernes 25 de septiembre en el Estadio BBVA.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.
- Partido: Tijuana vs Atlas
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One