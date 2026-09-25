Cruz Azul vs Toluca chocan en la Jornada 10 de la Liga MX. Sábado 26 de septiembre a las 17:00 horas por ViX, TUDN y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs Toluca

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, TUDN y YouTube

Cruz Azul vs Toluca es el primer partido de cuatro programados el sábado 26 de septiembre, en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Un partido de alto calibre en la Liga MX, entre dos de los equipos favoritos al título en el Apertura 2026.

Cruz Azul pelea los primeros lugares de la Liga MX (Osvaldo Aguilar / MEXSPORT)

Cruz Azul vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX?

El sábado 26 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Cruz Azul vs Toluca.

Cruz Azul vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El partido Cruz Azul vs Toluca podrá verse a través de las señales de ViX, TUDN y YouTube.