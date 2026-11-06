La Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA enfrenta a Cruz Azul vs León; pronóstico 2-1 en la cancha de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul 2-1 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>Cruz Azul 2-1 León

Cruz Azul vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs León, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Cruz Azul

  • Portera: Melany Villeda
  • Defensas: Valeria Miranda, Heidi Ruth, Tanna Sánchez y Lia Martínez
  • Mediocampistas: Dalia Molina, Alejandra Lomelí y Belén Cruz
  • Delanteras: Brenda Cerén, Ana Lucía Martínez y Uchenna Kanu
León Femenil no pudo clasificar a la Liguilla
León Femenil no pudo clasificar a la Liguilla

León

  • Portera: Portera: Natalia Acuña
  • Defensas: Fernanda Pinilla, Ana Lozada, Alondra Camargo y Selene Cortés
  • Mediocampistas: Valeria Razo, Danya Gutiérrez, Joselyn De La Rosa y Alexa Hernández
  • Delanteras: Solange Lemos y Nayely Bolaños

Cruz Azul vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs León juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 19:06 horas, por ViX y YouTube.

  • Partido: Cruz Azul vs León
  • Fase: Jornada 14 Liga Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Unidad Deportiva Centenario
  • Transmisión: ViX y YouTube