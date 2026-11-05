Querétaro vs Toluca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro 1-2 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Querétaro 1-2 Toluca.
Querétaro vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Toluca, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portera: Mía Prado
- Defensas: Alexa Gutiérrez, Dulce Uriostegui, Zayra Cervantes y Daniela Cuevas
- Mediocampistas: Mía Ceja, Zoé Medellín, Julieta Pérez y Hanna Gallardo
- Delanteras: Fátima Bracamonte y Brenda Coronado
Toluca
- Portera: Camila Vázquez
- Defensas: Fátima Delgado, Vasthy Delgado, Laila Saravia y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Maritza Maldonado, Victoria Acevedo y Karen Flores
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Serén
Querétaro vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
Querétaro vs Toluca juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 20:06 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Toluca
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One y Tubi