Querétaro vs Toluca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro 1-2 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>Querétaro 1-2 Toluca.

Querétaro vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Toluca, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Querétaro

Portera: Mía Prado

Defensas: Alexa Gutiérrez, Dulce Uriostegui, Zayra Cervantes y Daniela Cuevas

Mediocampistas: Mía Ceja, Zoé Medellín, Julieta Pérez y Hanna Gallardo

Delanteras: Fátima Bracamonte y Brenda Coronado

Toluca

Portera: Camila Vázquez

Defensas: Fátima Delgado, Vasthy Delgado, Laila Saravia y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Maritza Maldonado, Victoria Acevedo y Karen Flores

Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Serén

Querétaro vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Toluca juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 20:06 horas, por Fox One y Tubi.