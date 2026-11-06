Pumas vs San Luis juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Pumas 2-1 San Luis es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Pumas 2-1 San Luis
Pumas vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs San Luis, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Pumas
- Portera: Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Portia Boakye y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Alejandra Guerrero, Casandra Montero, Alexa Huerta, Priscila Chinchilla y Cristina Torres
- Delanteras: Angelina Hix y Stephanie Ribeiro
- Portera: Dayra Duarte
- Defensas: Karla García, Aurora Suárez, Regina Aguirre y Ximena Ramírez
- Mediocampistas: María Fernanda Sánchez, Citlali Hernández, Sandra Arévalo y Chiara Singarella
- Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello
Pumas vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
Pumas vs San Luis juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 17 horas, por ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs San Luis
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube