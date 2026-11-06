Cruz Azul vs León chocan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 19 horas, por ViX y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs León

Fase: Jornada 14 Liga Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Unidad Deportiva Centenario

Transmisión: ViX y YouTube

Cruz Azul llega eliminado a la Jornada 14 de la Liga Femenil (mexsport / MEXSPORT)

Cruz Azul vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Cruz Azul vs León.

Cruz Azul vs León: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Cruz Azul vs León de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

León busca cerrar el Apertura 2026 con una victoria (@clubleonfemenil)

Cruz Azul vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El partido Cruz Azul vs León podrá verse a través de las señales de ViX y YouTube.