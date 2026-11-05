Necaxa vs Atlas juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa 0-2 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>Necaxa 0-2 Atlas.

Necaxa vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Atlas, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Necaxa

Portera: Mía Prado

Defensas: Alexa Gutiérrez, Dulce Uriostegui, Zayra Cervantes y Daniela Cuevas

Mediocampistas: Mía Ceja, Zoé Medellín, Julieta Pérez y Hanna Gallardo

Delanteras: Fátima Bracamonte y Brenda Coronado

Atlas

Portera: Camila Vázquez

Defensas: Fátima Delgado, Vasthy Delgado, Laila Saravia y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Maritza Maldonado, Victoria Acevedo y Karen Flores

Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Serén

Necaxa vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA

Necaxa vs Atlas juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 18 horas, por Fox One.