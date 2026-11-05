Necaxa vs Atlas juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Necaxa 0-2 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Necaxa 0-2 Atlas.
Necaxa vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Atlas, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Necaxa
- Portera: Mía Prado
- Defensas: Alexa Gutiérrez, Dulce Uriostegui, Zayra Cervantes y Daniela Cuevas
- Mediocampistas: Mía Ceja, Zoé Medellín, Julieta Pérez y Hanna Gallardo
- Delanteras: Fátima Bracamonte y Brenda Coronado
Atlas
- Portera: Camila Vázquez
- Defensas: Fátima Delgado, Vasthy Delgado, Laila Saravia y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Maritza Maldonado, Victoria Acevedo y Karen Flores
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Serén
Necaxa vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
Necaxa vs Atlas juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 18 horas, por Fox One.
- Partido: Necaxa vs Atlas
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One