Santos vs Tijuana juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Estadio TSM Corona. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Santos 1-1 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>Santos 1-1 Tijuana.

Santos vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Tijuana, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Carol Fernanda Soto, Sasha Pickard, La Beni Vaca y Gineva López

Mediocampistas: Yessenia Novella, Karen Lucía de León, Lia Romero y Doménica Rodríguez

Delanteras: Ivonne González y Sandra Nabweteme

Tijuana

Portera: Ana Paz

Defensas: Michel Fong, Karen Díaz, Jazmín Enrigue y Deisy Ojeda

Mediocampistas: Amogelang Motau, Danielle Fuentes, Ammanda Marroquín, Fabiola Ibarra y Daniela Carrandi

Delanteras: Kader Hancar

Santos vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA

Santos vs Tijuana juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 21:10 horas, por Fox One y Tubi.