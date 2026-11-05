Santos vs Tijuana juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Estadio TSM Corona. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Santos 1-1 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Santos 1-1 Tijuana.
Santos vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Tijuana, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Carol Fernanda Soto, Sasha Pickard, La Beni Vaca y Gineva López
- Mediocampistas: Yessenia Novella, Karen Lucía de León, Lia Romero y Doménica Rodríguez
- Delanteras: Ivonne González y Sandra Nabweteme
Tijuana
- Portera: Ana Paz
- Defensas: Michel Fong, Karen Díaz, Jazmín Enrigue y Deisy Ojeda
- Mediocampistas: Amogelang Motau, Danielle Fuentes, Ammanda Marroquín, Fabiola Ibarra y Daniela Carrandi
- Delanteras: Kader Hancar
Santos vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
Santos vs Tijuana juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 21:10 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: Santos vs Tijuana
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: Fox One y Tubi