Atlante vs Tigres juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-3 en el CAR Atlante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Atlante 0-3 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Atlante 0-3 Tigres.
Atlante vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Tigres, en la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Atlante
- Portera: Aranza Aguiar
- Defensas: Valeria González, Karen De León, Silvia López y Tania Hernández
- Mediocampistas: Alexa Rosales, Andrea Ortega, Michel Guerrero y Natalia Penagos
- Delanteras: Lizbeth Torres y Vanessa González
Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Mariza Nascimento y Jimena López
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Ilana Izquierdo, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Deyna Castellanos
- Delanteras: Thembi Kgatlana y Stephany Mayor
Atlante vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA
Atlante vs Tigres juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 15:45 horas, por Youtube.
- Partido: Atlante vs Tigres
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: Youtube