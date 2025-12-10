¡Inicia la aventura! Cruz Azul vs Flamengo en el llamado Derbi de las Américas como parte de la actividad de la Copa Intercontinental 2025. La Máquina se presentará en el Estadio Áhmad bin Ali, Doha, Qatar luego de un largo viaje.

El Cruz Azul vs Flamengo, correspondiente al Derbi de las Américas, dará el boleto a la disputa por la Copa Challenger de la FIFA ante el Pyramids FC de Egipto. El siguiente paso será enfrentar al PSG, campeón de la Champions League, en la gran final de la Copa Intercontinental.

Pero vámonos por partes, primero Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, deberá derrotar al flamante campeón de la Copa Libertadores, un reto mayúsculo para una institución que viene dolida luego de la eliminación en las semifinales de la Liga MX ante Tigres.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón se quedaron en la orilla de una nueva final y para colmo, perdieron piezas claves durante su camino en el torneo local: Kevin Mier y Chiquete Orozco son baja por lesión.

📍 Estadio Áhmad bin Ali.

Llegamos a la altura del reto




