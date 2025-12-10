Cruz Azul no pudo avanzar sobre Flamengo en el Derbi de las Américas de la Copa Intecontinental 2025. Conoce cuándo vuelve a jugar en este torneo.

Un partido con errores flagrantes de Cruz Azul, evitó que La Máquina avanzará en la Copa Intercontinental 2025.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

Así que después de firmar otro fracaso internacional, Cruz Azul no volverá a jugar en la Copa Intercontinental 2025, sellando su debut y despedida.

Para que Cruz Azul vuelva a jugar en el torneo de la Copa Intercontinental, necesita volver a ganar la Concachampions.

La realidad es que Cruz Azul desaprovechó la oportunidad de trascender en la Copa Intercontinental 2025, y sumado a su fracaso en la Liga MX, le esperan muchas críticas al proyecto de Nicolás Larcamón.

¿Cómo quedó Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025 vs Flamengo?

Con dos goles del futbolista uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, eliminó 2-1 al Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025.

Cruz Azul y Flamengo se midieron por el pase a la Copa Challenger, en el llamado Derbi de las Américas, cita a la que La Máquina llegó como monarca de la Concachampions.

El golazo que hizo soñar a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Después de irse abajo en el marcador, gracias al primer gol de Arrascaeta, Cruz Azul anotó un golazo que lo hizo soñar con el pase a la siguiente fase de la Copa Intercontinental 2025.

Jorge Sánchez fue el autor del gol del empate, pero en el segundo tiempo se escribió el destino fatal de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025.