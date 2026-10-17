León vs América juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One
León vs América es uno de los cinco partidos programados el sábado 17 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.
León vs América: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El sábado 17 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido León vs América.
León vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El partido León vs América podrá verse a través de la señal de Fox One.
León vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs América.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One