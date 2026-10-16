Chivas vs Tigres juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Tigres

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Tigres es uno de los cinco partidos programados el sábado 17 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Chivas vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El sábado 17 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Chivas vs Tigres.

Chivas vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Chivas vs Tigres podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.

Chivas vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs Tigres.