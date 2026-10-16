Tijuana vs Puebla juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por Fox One.
- Partido: Tijuana vs Puebla
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One
Tijuana vs Puebla es uno de los tres partidos programados el viernes 16 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.
Tijuana vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El viernes 16 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Tijuana vs Puebla.
Tijuana vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El partido Tijuana vs Puebla podrá verse a través de la señal de Fox One.
Tijuana vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Puebla.
- Partido: Tijuana vs Puebla
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One