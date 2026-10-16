Tijuana vs Puebla juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por Fox One.

Partido: Tijuana vs Puebla

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One

Tijuana vs Puebla es uno de los tres partidos programados el viernes 16 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Tijuana es favorito ante Puebla en la Jornada 12 (Carlos Heredia / MEXSPORT)

Tijuana vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El viernes 16 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Tijuana vs Puebla.

Tijuana vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Tijuana vs Puebla podrá verse a través de la señal de Fox One.

Puebla está en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 (mexsport / Alex Avalos)

Tijuana vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Puebla.