Tijuana vs Puebla juegan en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por Fox One.

  • Partido: Tijuana vs Puebla
  • Fase: Jornada 12 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Fox One

Tijuana vs Puebla es uno de los tres partidos programados el viernes 16 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Gilberto Mora anotó doblete ante Pumas en la Jornada 6 de la Liga MX.
Tijuana es favorito ante Puebla en la Jornada 12 (Carlos Heredia / MEXSPORT)

Tijuana vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El viernes 16 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Tijuana vs Puebla.

Tijuana vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Tijuana vs Puebla podrá verse a través de la señal de Fox One.

Puebla está en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026
Puebla está en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 (mexsport / Alex Avalos)

Tijuana vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Puebla.

  • Partido: Tijuana vs Puebla
  • Fase: Jornada 12 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Fox One