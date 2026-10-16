Santos vs Querétaro juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Santos vs Querétaro
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN y Disney+
Santos vs Querétaro es uno de los cinco partidos programados el sábado 17 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.
Santos vs Querétaro: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El sábado 17 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Santos vs Querétaro.
Santos vs Querétaro: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El partido Santos vs Querétaro podrá verse a través de la señal de ESPN y Disney+.
Santos vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Santos vs Querétaro.
- Partido: Santos vs Querétaro
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN y Disney+