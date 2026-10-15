Atlante vs Pumas juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por TV Azteca.
- Partido: Atlante vs Pumas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TV Azteca
Atlante vs Pumas es uno de los tres partidos programados el viernes 16 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.
Atlante vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El viernes 16 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Atlante vs Pumas.
Atlante vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
El partido Atlante vs Pumas podrá verse a través de la señal de TV Azteca.
Atlante vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX
Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Pumas.
- Partido: Atlante vs Pumas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TV Azteca