Atlante vs Pumas juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 21 horas por TV Azteca.

Partido: Atlante vs Pumas

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: TV Azteca

Atlante vs Pumas es uno de los tres partidos programados el viernes 16 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Atlante vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El viernes 16 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Atlante vs Pumas.

Atlante vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Atlante vs Pumas podrá verse a través de la señal de TV Azteca.

Atlante vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Pumas.