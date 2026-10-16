Necaxa vs Atlas se encuentran en la Jornada 12 de la Liga MX. Viernes 16 de octubre a las 19 horas por Fox One.

Partido: Necaxa vs Atlas

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Fox One

Necaxa vs Atlas es uno de los tres partidos programados el viernes 16 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Necaxa busca mejorar su lugar en el Apertura 2026 (Alex Avalos / MEXSPORT)

Necaxa vs Atlas: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El viernes 16 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Necaxa vs Atlas.

Necaxa vs Atlas: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Necaxa vs Atlas podrá verse a través de la señal de Fox One.

Necaxa vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Necaxa vs Atlas.