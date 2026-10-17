Toluca vs San Luis juegan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por ViX y TV Azteca.

Partido: Toluca vs San Luis

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX y TV Azteca

Toluca vs San Luis es uno de los cinco partidos programados el sábado 17 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Toluca vs San Luis: Día para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El sábado 17 de octubre de 2026 arranca la Jornada 12 de la Liga MX con el partido Toluca vs San Luis.

Toluca vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

El partido Toluca vs San Luis podrá verse a través de la señal de ViX y TV Azteca.

Toluca vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs San Luis.