Hace una semana, David Faitelson sacó un reportaje en el que destapaba el contrato multimillonario de Giakoumakis con Cruz Azul. Ahora, no para de tirarles y parece que va contra Iván Alonso.

Así es, el polémico director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso está en el ojo del huracán, gracias a David Faitelson. Y es que el periodista comentó que hay sospechosos depósitos millonarios en paraíso fiscal.

No es la primera vez Alonso, se encuentra en controversias. Cuando regresó a México como directivo, trabajó en Pachuca por un tiempo, sin embargo salió mal de ahí.

Resulta que el uruguayo busco el fichaje de Jesús Trindade a los Tuzos, pero la directiva le descubrió un desvió de 500 mil dólares. Por lo que fue despedido del club, y posteriormente llegó a la Máquina.

David Faitelson vs Cruz Azul: ahora señala “sospechosos” depósitos en cuenta de Iván Alonso

Luego de soltar la bomba con el contrato de Giakoumakis, David Faitelson ahora ha estado hablando de Iván Alonso y de unos depósitos sospechosos.

David Faitelson fue al programa de La Perrada. El periodista comenzó a hablar sobre Iván Alonso y esto dijo: "Tengo documentos de una cuenta bancaria a nombre de Iván Alonso en un banco de Luxemburgo, en la que se manejan 3 millones de dólares al mes".

Sin embargo, también dijo que no puede asegurar que esto sea producto de negocios con los fichajes de la Máquina: “no tengo forma de probar que ese dinero sea producto de algo ilegal, puede ser que se trate de sus ahorros“.

🚨INFORMACIÓN: 3 millones de dólares mensuales a la cuenta de ‘un tal’ Iván Alonso en Luxemburgo 🇱🇺



¿Qué pasó ahí? 🔍@DavidFaitelson_ nos cuenta de los manejos en La Máquina



⚫️VIVO: https://t.co/BuLpQgBdVz pic.twitter.com/4OemuAtImx — La Perrada (@somoslaperrada) August 7, 2025

David Faitelson destapa contrato multimillonario de Giakoumakis con Cruz Azul

David Faitelson ha comentado que recibió un maletín con mucha información sobre Cruz Azul. Primero soltó el contrato multimillonario de Giakoumakis con el club y luego dice que sacará con más detalle lo de Iván Alonso.

Pero veamos, según David Faitelson, Cruz Azul despilfarró mucho dinero con el fichaje de Giakoumakis, pues pagó 28 millones de dólares juntando todo: pago al club, cláusulas y sueldo.

Aunque llama la atención es que la prima por firmar también es muy alta, así que Faitelson dijo que ese dinero se reparte entre muchas personas.