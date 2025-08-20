Durante el fin de semana, el evento Supernova: Orígenes trajo consigo el peculiar encuentro entre Igor Lichnovsky y David Faitelson, dos personajes que en el pasado habían tenido varios desacuerdos.

David Faitelson fue parte del equipo de comentaristas de Supernova, mientras que Igor Lichnovsky fue uno de los invitados al evento que fusionó a personalidades del internet con el mundo del boxeo.

Al final del evento, tanto el futbolista del Club América y el actual periodista de TUDN convivieron algunos minutos y el momento fue compartido a través de redes sociales.

Igor Lichnovsky comparte la insólita reacción de David Faitelson al encontrárselo en Supernova

A través de su cuenta oficial en Instagram, Igor Lichnovsky compartió el momento en el que se encontró con David Faitelson durante el evento llamado Supernova.

Aunque en el pasado tuvieron varias fricciones en redes sociales, Igor Lichnovsky y David Faitelson se saludaron sin mayor problema e incluso se dieron un abrazo.

En el video compartido se observa la charla entre ambos personajes del futbol mexicano, sin embargo no se puede escuchar lo que se dijeron gracias a que se escucha de fondo la canción “Los Dioses”.

“Hasta que se me dió conocer a Faitelson. Desde el fondo de mi corazón como dice la intro... Fue un gusto”, escribió Lichnovsky en su historia de Instagram.

En el evento también estuvieron otros jugadores del Club América, como por ejemplo: Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre, quienes acudieron para apoyar a Alana Flores en su pelea con Gala Montes.

Igor Lichnovsky comparte la insólita reacción de David Faitelson al encontrárselo en Supernova

David Faitelson fue abucheado en Supernova

David Faitelson formó parte de Supernova al ser considerado como comentarista de los distintos combates que se vivieron la noche del domingo 17 de agosto.

Sin embargo, la respuesta del público no fue la esperada por David Faitelson, ya que cada vez que era enfocado por las cámaras de Supernova, la gente lanzaba abucheos.

Faitelson se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del futbol mexicano y su presencia en evento como éste son la muestra de que no fue indiferente para los asistentes.