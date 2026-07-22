Cruz Azul continúa explorando opciones para reforzar su plantilla para el Apertura 2026 y uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza en las últimas horas es el del defensa argentino Lautaro Di Lollo, actual jugador de Boca Juniors.

Diversos medios especializados en Argentina han reportado el interés de La Máquina por el zaguero de 22 años.

“Cruz Azul ha puesto sus ojos en Lautaro Di Lollo, defensor de Boca Juniors”, señalaron algunas publicaciones, alimentando los rumores sobre una posible negociación entre ambas instituciones.

¿Qué necesita Cruz Azul para concretar la llegada de Lautaro Di Lollo?

Sin embargo, más allá del interés, la operación se presenta como una de las más complicadas para el conjunto cementero, pues hasta el momento no existe una oferta formal por parte de Cruz Azul y hay dos factores que dificultan seriamente la llegada del futbolista argentino.

El primero es el aspecto económico debido a que Boca Juniors ha dejado claro que no está dispuesto a desprenderse de una de sus jóvenes promesas por una cifra inferior a su valoración.

De acuerdo con reportes desde Argentina, el club xeneize pediría cerca de 15 millones de dólares para negociar la salida de Lautaro Di Lollo, una cantidad superior a la que estaría dispuesto a desembolsar Cruz Azul, cuyo presupuesto para la operación rondaría los 10 millones de dólares.

Cruz Azul tendría en la mira a Lautaro Di Lollo como refuerzo para el Apertura 2026. (IMAGO/Pool Pelaez Burga/DiaEspor / IMAGO/Action Plus via Reuters Co)

El segundo obstáculo tiene que ver con la conformación actual de la plantilla celeste, ya que Cruz Azul tiene ocupadas todas sus plazas de futbolistas extranjeros, por lo que necesitaría liberar al menos un cupo para poder registrar al defensor argentino.

Cruz Azul deberá buscar alternativas para sus fichajes

Por ahora, el interés existe, pero la distancia económica y las limitaciones en el plantel convierten la posible llegada de Lautaro Di Lollo en una negociación compleja.

Aun así, el mercado de fichajes sigue abierto y Cruz Azul podría buscar alternativas para intentar concretar uno de sus objetivos defensivos para el Apertura 2026.