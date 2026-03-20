FC Juárez vs Tigres se enfrentan en el cierre de la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX. El partido es el domingo 22 de marzo a las 21:00 horas, por Canal 7 y FOX One.

Partido: FC Juárez vs Tigres

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7 y FOX One

FC Juárez vs Tigres (@fcjuarezoficial)

FC Juárez vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El domingo 22 de marzo de 2026 juegan FC Juárez vs Tigres en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la Jornada 12 de Liga MX.

FC Juárez vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El partido FC Juárez vs Tigres inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

FC Juárez vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El Canal 7 y FOX One transmitirán el partido FC Juárez vs Rayados.

Partido: FC Juárez vs Tigres

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Ángel Correa, Tigres (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cómo llegan FC Juárez y Tigres a la Jornada 12 de la Liga MX?

El FC Juárez recibirá a Tigres en la Jornada 12 de la Liga MX después de empatar 2-2 con Rayados en su partido anterior.

Con 11 puntos, los Bravos ocupan el lugar 13 de la tabla de posiciones en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Tigres llega tras igualar sin goles con Querétaro en su partido anterior en la Liga MX.