Chivas ganó por goleada el partido pendiente de la Jornada 9 ante León, para tomar el liderato de la Liga MX.

Tras la Jornada 11 de la Liga MX, Chivas llegó en tercer lugar a disputar su partido pendiente ante León, este miércoles 18 de marzo.

Marcador final: Chivas 5-0 León

Chivas goleó a León (Especial)

¿Cómo tomó Chivas el liderato de la Liga MX?

Chivas derrotó 5-0 a León en el partido pendiente de la Jornada 9, logrando con esa goleada superar a Cruz Azul en el liderato general de la Liga MX.

El equipo dirigido por Gabriel Milito repitió goleada ahora sobre La Fiera de León.

Así fueron los goles de la victoria de Chivas ante León en el partido pendiente de la Liga MX:

Minuto 36: Brian Gutiérrez anotó golazo para poner el 1-0 de Chivas sobre León.

Minuto 46: Santiago Sandoval hizo el 2-0 para Chivas ante León.

Minuto 66: Armando González marcó su gol 9 para poner el 3-0 de Chivas en el Estadio Akron.

Minuto 90: Ángel Sepúlveda concretó el 4-0.

Minuto 99: Hugo Camberos selló el 5-0.

Chivas es líder de la Liga MX (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

¿Cuántos puntos suma Chivas en la Liga MX?

Chivas llegó a 27 puntos con el triunfo sobre León, superando las 26 unidades de Cruz Azul, que se quedó en el segundo lugar de la competencia de la Liga MX.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Liga MX?

Chivas volverá a jugar en la Liga MX en la Jornada 13 cuando se enfrente con Rayados de Monterrey.

Rayados recibirá a Chivas el sábado 21 de marzo a las 19 horas en el Estadio BBVA de Monterrey.