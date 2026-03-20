Rayados vs Chivas juegan el sábado 21de marzo en la Jornada 12 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
El pronóstico del partido Rayados vs Chivas es empate 2-2 en la Jornada 12 de la Liga MX.
- Pronóstico: Rayados 2-2 Chivas
Rayados vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Chivas, que se jugará en la Jornada 12 de la Liga MX.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Alonso Aceves y Ricardo Chávez
- Mediocampistas: Óliver Torres, Iker Fimbres,Sergio Canales y Jorge Rodríguez
- Delanteros: Luca Orellano y Lucas Ocampos
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González
- Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González
Rayados vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Rayados vs Chivas chocan en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.
- Partido: Rayados vs Chivas
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan Rayados y Chivas a la Jornada 12 de la Liga MX?
Con 14 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 11.
Rayados necesita ganar los tres puntos en su cancha para no rezagarse en la pelea por la clasificación a la Liguilla.
Chivas suma 27 puntos en la cima del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de ganar su partido pendiente ante León por goleada.