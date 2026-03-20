Rayados vs Chivas juegan el sábado 21de marzo en la Jornada 12 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

El pronóstico del partido Rayados vs Chivas es empate 2-2 en la Jornada 12 de la Liga MX.

Pronóstico: Rayados 2-2 Chivas

Rayados vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Chivas, que se jugará en la Jornada 12 de la Liga MX.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Alonso Aceves y Ricardo Chávez

Mediocampistas: Óliver Torres, Iker Fimbres,Sergio Canales y Jorge Rodríguez

Delanteros: Luca Orellano y Lucas Ocampos

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

Rayados vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Rayados vs Chivas chocan en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Chivas

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

Chivas goleó a León (Especial)

¿Cómo llegan Rayados y Chivas a la Jornada 12 de la Liga MX?

Con 14 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 11.

Rayados necesita ganar los tres puntos en su cancha para no rezagarse en la pelea por la clasificación a la Liguilla.

Chivas suma 27 puntos en la cima del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de ganar su partido pendiente ante León por goleada.