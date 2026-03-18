Cruz Azul aseguró su lugar en los cuartos de final de la Concachampions 2026 tras empatar (1-1) ante Rayados en el duelo de vuelta y ganar el marcador global (4-3) en ronda de octavos de final.

Cruz Azul mostró carácter y contundencia ante Rayados en una serie de alta exigencia de la Concachampions 2026, superando a uno de los planteles más fuertes de la Liga MX.

¿Cómo fue el partido Cruz Azul vs Rayados de la Concachampions 2026?

Desde el arranque, Cruz Azul sufrió al recibir un gol tempranero de Rayados, al minuto 8, obra de Jorge Rodríguez, que alerto a todos en el Estadio Cuauhtémoc.

Así terminó el primer tiempo, por lo que la moneda todavía estaba en el aire, pero todo se terminó en los primeros minutos del complemento.

El momento clave llegó cuando Cruz Azul empató el partido al minuto 47 con un golazo de José Paradela, que acabó con las esperanzas del equipo regio

Con este resultado, 4-3 en el global, La Máquina avanza con autoridad a la siguiente ronda del certamen regional, donde buscará mantenerse en la pelea por el título y confirmar su buen momento futbolístico.

¿Quién será el rival de Cruz Azul en cuartos de final?

Cruz Azul avanzó a la instancia de cuartos de final de la Concachampions 2026 tras vencer a Rayados en el Estadio Cuauhtémoc.

El siguiente rival de Cruz Azul será el LAFC de la MLS, quien avanzó a los cuartos de final luego de derrotar 3-2 en el marcador global al Alajuelense.