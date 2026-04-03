El documental Azul Oscuro, Azul Celeste, que aborda los conflictos internos de la Cooperativa Cruz Azul durante la gestión de Billy Álvarez, se estrenará el próximo 18 de abril en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Dirigido por Carlos Carrera y Carlos Bátiz, la producción también recorre la historia del club celeste, uno de los equipos más reconocidos de México con nueve títulos de Liga MX.

Posteriormente, en mayo de 2026, el documental llegará a salas de Cinemex en todo México.

Fecha para ver el documental de Cruz Azul

El documental de Cruz Azul que explora los problemas en la Cooperativa durante el mando de Billy Álvarez se estrenará el 18 de abril y en el mes de mayo en las salas de cine de México.

¿Dónde se podrá ver el documental de Cruz Azul?

El 18 de abril en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se podrá ver el documental “Azul Oscuro, Azul Celeste” y en el mes de mayo en las salas de cine de la cadena Cinemex.

18 de abril: Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Mes de mayo: Salas de cine de México (Cinemex)

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara se celebrará del 17 al 25 de abril en la ciudad jalisciense.

Documental del Cruz Azul: Fecha y dónde ver “Azul Oscuro, Azul Celeste”. (especial)

¿Quién dirige el documental de Cruz Azul?

Carlos Carrera y Carlos Bátiz dirigen el documental de Cruz Azul que se estrenará en varios cines mexicanos para revelar los problemas que se vivieron durante la gestión de Billy Álvarez.

¿De qué trata el documental de Cruz Azul?

Además de contar la trayectoria de Billy Álvarez, también cuenta la historia del club celeste, que suma nueve campeonatos de Liga MX y es uno de los equipos más reconocidos del país.