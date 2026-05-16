Cristiano Ronaldo se acostumbró a ganar títulos en el futbol, sobre todo cuando jugó en el Real Madrid. Pero la sequía de campeonato de CR7 suma cinco años, tras concretarse la derrota del Al Nassr ante Gamba Osaka en la AFC Champions League Two.

El astro Cristiano Ronaldo cumplirá cinco años sin levantar un campeonato oficial a nivel de clubes, ya que su trofeo más reciente fue la Coppa Italia, conseguida con la Juventus el 19 de mayo de 2021.

En Arabia, CR7 aseguró su futuro económico al firmar con el All Nassr, pero desde su llegada no ha podido conquistar títulos oficiales, quedándose varias veces a un paso en finales decisivas.

Cristiano Ronaldo perdió otra final (Especial )

¿Cómo quedó All Nassr de Cristiano Ronaldo en la final ante Gamba Osaka?

Cristiano Ronaldo y el All Nassr perdieron 0-1 en la AFC Champions League 2 ante el Gamba Osaka, equipo japonés que le propinó la derrota a CR7 y compañía.

El Gamba Osaka, con gol de Deniz Hümmet al minuto 30 se agenció el trofeo. En el resto del partido, Al Nassr intentó empatar, lo buscó de todas las formas posibles, pero fracaso el equipo de Cristiano.

El Al-Awwal Park fue el escenario de la nueva caída de Cristiano Ronaldo, quien sigue sin poder ganar títulos y la paciencia y el tiempo de CR7 se acaban.

Cristiano Ronaldo buscará ganar la Liga Profesional Saudí (@AlNassrFC_ES)

La última esperanza de CR7 para ganar un título de clubes en el 2026

Cristiano Ronaldo y Al Nassr aún pueden ganar un título en el 2026, pues si vencen al Damac en la última jornada de la Liga Profesional Saudí, ganarían el campeonato.

Al Hilal suma 81 puntos por 83 del All Nassr de CR7, que aseguraría el título con una victoria en su cancha el jueves 21 de mayo.