Cristiano Ronaldo no deja de anotar goles como futbolista, pero tampoco lo hace fuera de las canchas. Una muestra de ello es que, el delantero portugués compró el 25 por ciento de las acciones del Almería, equipo de La Liga 2 de España.

A través de Sports Investments, una filial de su holding CR7 SA, Cristiano Ronaldo se lanzó a la conquista del futbol español desde otra trinchera, en la que es su primera gran inversión en el futbol europeo.

El Almería comparte los detalles de la compra de Cristiano Ronaldo (@udalmeria)

El Almería celebra la compra de una parte de sus acciones por parte de Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo se fija en un club para empezar su faceta de empresario en el futbol hay que presumirlo, y así lo hizo el Almería de España, que compartió la información en un comunicado en sus redes sociales.

El Almería redactó un comunicado en el que explica de manera breve la nueva relación con CR7, misma que inicia con la siguiente frase:

“Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group” Club Almería

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo acerca de su nueva faceta como empresario del Futbol?

Cristiano Ronaldo replicó la publicación del Almería en sus redes sociales con la contundente frase de “¡Vamos con todo, Almería".

Y si lo dice CR7 hay que tomarlo en serio. “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al futbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento”, advirtió.

Hace poco más de un año, Cristiano había hecho pública su intención de adquirir un club de futbol, durante los Globe Soccer Awards, ahora es una realidad.

Cristiano Ronaldo ha ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones (Ig: @cristiano)

¿Cómo va el Almería en el futbol de España?

El Almería es un equipo que juega en LaLiga 2, segunda división del futbol de España y que se perfila para ascender al máximo circuito pronto.

En la actual temporada, el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo marcha en el tercer lugar de LaLiga 2 con 48 puntos, a dos unidades del líder, Racing de Santander.

Rubí, entrenador del Almería es uno de los más felices de la compra hecha por CR7, y aseguró que “sería extraordinario” verlo jugar con el equipo.