Donald Trump invitó a través de un video a Cristiano Ronaldo a ir a Estados Unidos, en lo que puede ser una alusión al próximo Mundial 2026 o un guiño para que juegue en la MLS.

“Ven a América” fue la invitación directa de Donald Trump a Cristiano Ronaldo, quien vive un momento de incertidumbre acerca de su futuro y podría tomarle la palabra al presidente de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo y su esposa con Donald Trump (@cristiano)

El sueño de ver a Cristiano Ronaldo en la MLS de Estados Unidos

Reunir a Cristiano Ronaldo con Lionel Messi en la MLS de Estados Unidos es un sueño en la liga norteamericana que, con la invitación de Donald Trump a CR7 podría cristalizarse.

Donal Trump ya ha mostrado en otras ocasiones su apoyo a CR7 y ahora, con un mensaje en TikTok confirmó que quiere al portugués en Estados Unidos.

"Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Estados Unidos te necesita. Sigue así, esperamos verte pronto por aquí" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La admiración de Trump por Cristiano Ronaldo

Donald Trump es un admirador de Cristiano Ronaldo, una muestra de ello fue que en noviembre del 2025, el presidente de Estados Unidos invitó al futbolista a la Casa Blanca.

El motivo de ese encuentro fue una cena ofrecida al príncipe heredero de Arabia Saudita, pero Trump no desaprovechó la cita para elogiar a Cristiano Ronaldo.

Recordó que su hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, dondequiera que esté. “Lo conoció y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre, simplemente porque yo le presenté a Ronaldo”.

Así las cosas, el futuro de Cristiano Ronaldo se acerca a Estados Unidos, donde en unos meses buscará el campeonato del Mundial 2026 junto a Portugal.