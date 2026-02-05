Cristiano Ronaldo cumple este jueves 5 de febrero 41 años de edad, a los que llega con la mira puesta en el Mundial 2026 en busca llegar en plenitud futbolística.

El “Bicho” rebasó la barrera de los 40 años sin cansarse de hacer goles, regresando a la cancha de entrenamiento de su equipo y listo para lo que venga en su futuro cercano.

Su madre dijo alguna vez que, si CR7 no hubiera sido futbolista habría sido albañil, pero el destino lo convirtió en un fabricante de goles sin igual.

Cristiano Ronaldo y su eterno festejo con el gol

Cristiano Ronaldo llegó a 41 años de edad, siempre aliado a un balón y con el festejo de gol como su fiel compañero, caminando seguro rumbo a las mil anotaciones en su carrera.

Aquél joven de 18 años que en 2003 debutó bajo la mirada de Scolari en la Selección de Portugal, se mantiene como el rey del combinado luso, con la mira puesta en el Mundial 2026, pues ganarlo sería su consagración total.

CR7 el que reina con goles cuando se pone la playera de futbol, el que fue decisivo en la conquista de Portugal de su primer gran trofeo, la Eurocopa 2016, llega a 41 años con el sueño intacto de alargar la celebración hasta la Final del Mundial 2026.

“Siempre creí que era posible”, declaró tras sumar la friolera de 49 dianas en 47 partidos. Para Cristiano Ronaldo no hay retos imposibles de cumplir.

Cristiano Ronaldo sí jugaría vs México en reapertura del Estadio Banorte (ESPECIAL)

Cristiano Ronaldo y su futuro cercano

Cristiano Ronaldo tiene sus metas claras, y a los 41 años de edad sabe que el adiós de las canchas se acerca, solo que se irá cuando él decida y como el decida.

En víspera de su cumpleaños 41, CR7 convulsionó al mundo del futbol con su posible salida del Al Nassar, a donde ya regresó a entrenar dejando en el aire la posibilidad de pronto despedirse

El sueño de verlo jugar con Messi o de nuevo contra él en la MLS crece, el “Bicho” decidirá, como suele hacerlo a donde va.

Algunos momentos mágicos de Cristiano Ronaldo

Con su gol contra Irán en Alemania 2006, a los 21 años y 132 días, fue el jugador portugués más joven en anotar en un Mundial.

Antes de CR7, Portugal nunca se había clasificado para dos ediciones consecutivas del Mundial. Catar 2022 fue la sexta seguida.

Con su gol de penal ante Ghana en el primer partido de Portugal en Catar 2022, se convirtió en el primero de la historia en anotar en cinco Mundiales.

Con sus 14 goles es el máximo artillero de la Eurocopa de todos los tiempos. El siguiente de la lista es Platini con nueve.

En Catar 2022 se convirtió en el primer hombre en marcar en 10 torneos internacionales consecutivos.

Irlanda vs Portugal: Día, hora y canal para ver a Cristiano Ronaldo en eliminatorias europeas (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

Cristiano Ronaldo no se cansa de celebrar

El primer “Siuuu” de Cristiano Ronaldo se oyó en 2013. Desde entonces se ha consagrado como una de las celebraciones más famosas del deporte, emulada por futbolistas y atletas de la MLB, la NBA y la NFL.

CR7 ha ganado el máximo galardón individual anual de la FIFA en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), y su celebración ya debe ser marca registrada.

Su canal de YouTube fue el que más rápido alcanzó un millón de suscriptores en la historia de la plataforma. Tan solo 90 minutos tardó en lograrlo tras su lanzamiento en agosto de 2024.