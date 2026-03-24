De acuerdo con información exclusiva de Alejandro Alfaro, colaborador de SDPnoticias, Raúl Tala Rangel será el portero titular de la Selección Mexicana en el partido ante Portugal, en el Estadio Banorte.

El partido México vs Portugal será este sábado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Banorte.

Rumbo al partido y de cara al Mundial 2026, Javier Aguirre, DT de México, hablará con Guillermo Ochoa para hacerle saber su rol de portero secundario en el Tricolor.

Tala Rangel le ganó la carrera a Memo Ochoa en la portería de la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa sí estará en el Mundial 2026 para cumplir con el récord personal de participar en 6 torneos de este tipo en su carrera.

Sin embargo, sólo un accidente evitará que Raúl Tala Rangel repita como portero de México ante Bélgica en el segundo cotejo de la Fecha FIFA de marzo, el día 31 en el Soldier Field de Chicago.

De tal forma. el camino de Tala Rangel para ser el portero titular de México en el Mundial 2026 ha sido trazado y sólo sus errores podrían quitarle ese rol.

Tala Rangel, portero de la Selección Mexicana. (Tomas Regueiro)

¿Por qué Tala Rangel será el portero titular de México ante Portugal?

Raúl Tala Rangel vive un gran momento como portero de Chivas en la Liga MX, equipo que manda en la competencia y con el que acaba de detener un penalti clave para darle el triunfo al Rebaño sobre Rayados.

El nivel alcanzado por Tala Rangel y su juventud, serán las principales razones por las que el portero de Chivas será el titular de México ante Portugal y Bélgica, como preámbulo a su rol estelar en el Mundial 2026.

Los números de Tala Rangel con la Selección Mexicana

El Tala Rangel debutó a los 24 años con la Selección Mexicana, bajo las órdenes de Jaime Lozano.

Desde entonces, el ahora portero de 26 años, suma 9 partidos con el Tricolor con los siguientes números: