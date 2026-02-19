Cristiano Ronaldo sí jugará ante la Selección Mexicana el 28 de marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Banorte, y además lo hará junto a todas las estrellas de la selección de Portugal.

León Lecanda, reportero de la cadena ESPN confirmó que entre los 26 convocados para el juego ante la Selección Mexicana se encuentra Cristiano Ronaldo.

Las estrellas que jugarán ante México en el Estadio Banorte

Cristiano Ronaldo no será la única estrella de Portugal que jugará ante México en la reapertura del Estadio Banorte.

De acuerdo a la información revelada en ESPN, otras estrellas del futbol mundial, como Vitinha, Rubén Días, Rafael Leao, Joao Cancelo, Joao Félix y Bruno Fernandes también jugarán en el Estadio Banorte.

Las estrellas de Portugal que jugarán ante México:

Cristiano Ronaldo

Vitinha

Rubén Días

Rafael Leao

Joao Cancelo

Joao Félix

Bruno Fernández

Roberto Martínez, DT de Portugal, podrá convocar a lo mejor que tenga disponible previo al viaje a la Ciudad de México.

Cristiano Ronaldo con Portugal (Ana Molina)

¿Qué pidió Cristiano Ronaldo para jugar vs México en reapertura del Estadio Banorte?

Hace una semanas trascendió que, la Federación de Portugal envió los lineamientos de seguridad, hospedaje y transporte para la visita de Cristiano Ronaldo y la selección lusa a México.

Las exigencias de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, para jugar contra México en la reapertura del Estadio Banorte fueron estas: