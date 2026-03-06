Cristiano Ronaldo se aleja cada vez más de la posibilidad de jugar en el Estadio Banorte ante la Selección Mexicana, debido a la gravedad de su lesión.

Jorge Jesus, entrenador de Al Nassr, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, confirmó que el astro portugués viajará a Madrid para tratar la lesión de isquiotibial.

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el triunfo 3-1 de su equipo sobre Al Fayha, por la Saudi Pro League, pero no completó el partido por la citada lesión.

“Luego de los exámenes que se hizo quedó claro que es una lesión más seria de lo que esperábamos” Jorge Jesús, DT del Al Nassr

Cristiano Ronaldo no tiene fecha de regreso a las canchas

En principio, la lesión de Cristiano Ronaldo fue calificada como fatiga muscular, pero su DT advirtió que no podrá jugar este sábado ante Neom, y no hay una fecha estimada para su regreso a las canchas.

En ese sentido, jugar el partido ante México pactado para el 28 de marzo sería casi imposible.

Los exámenes físicos revelaron una lesión más seria de lo esperado, pues necesita descanso y recuperación.

Cristiano Ronaldo viajará a España para tratarse con su fisioterapeuta personal.

Cristiano Ronaldo entrenó con su equipo (@AlNassrFC_ES)

¿Cuándo es el partido de México vs Portugal de Cristiano Ronaldo?

México recibirá a Portugal, lo más probable sin Cristiano Ronaldo en la cancha, el 28 de marzo, cita a la que el astro del All Nassar no llegaría por la gravedad de su lesión.

Lo comentado por el DT del All Nassar confirmar lo señalado hace unos días por el club, que indicó que Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva.

Portugal enfrentará a México el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Banorte, y tres días más tarde jugará ante Estados Unidos en Atlanta.