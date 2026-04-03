Cristiano Ronaldo se perdió el partido entre México y Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte debido a una lesión en la pierna, pero ya está de regreso en los entrenamientos con el Al-Nassr.

El club compartió imágenes del portugués portando el número 9 en su casaca, dejando atrás su tradicional dorsal 7.

El “Bicho” podría reaparecer en el próximo encuentro frente al Al-Najma, mientras continúa en la disputa por el liderato de goleo con 21 anotaciones rumbo al Mundial 2026.

¿Por qué no viajó Cristiano Ronaldo a México para el partido en el Estadio Banorte?

Cristiano Ronaldo estaba pensado como el gran atractivo de la reapertura del Estadio Banorte, en el partido México vs Portugal, pero una lesión sufrida en la pierna lo dejó fuera de las canchas y del citado juego.

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr decidieron no arriesgarse para que el futbolista portugués se recuperara al 100 por ciento y poder volver con total normalidad de cara al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo cambió su mítico número 7 con el Al-Nassr

Ahora que Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos con el Al-Nassr se le pudo observar con una casaca amarilla y el número 9 en su espalda, dejando atrás su característico dorsal 7, que lo ha llevado casi durante toda su carrera futbolística.

Cristiano Ronaldo no viajó a México por lesión y ya está listo para volver con Al-Nassr. (captura)

Cristiano Ronaldo estaría listo para disputar el siguiente partido del Al Nassr cuando se enfrenten al Al-Najma y aún se desconoce si lo hará con el número 7 o el número 9.

El Bicho además se mantiene en disputa por el liderato de goleo individual con 21 goles anotados, apenas cuatro menos que el líder.