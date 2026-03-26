La historia de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid podría tener un nuevo capítulo, aunque sería a través de su hijo, quien entrena a prueba con el equipo Sub-16 del club merengue.

Cristiano Ronaldo Jr. tiene 15 años y se mantiene en el radar de las inferiores del Real Madrid, en busca de confirmar que tenga el talento suficiente para enfundarse la playera blanca.

Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su padre (Alejandro Alfaro)

¿Con qué categoría del Real Madrid entrena el hijo de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo Jr. entrenó con el equipo Cadete A del Real Madrid, categoría en la que busca convencer de su calidad a los directivos merengues que deciden a los jóvenes que se integran a sus filas.

El heredero de Cristiano Ronaldo juega en el Al Nassr de Arabia Saudita, pero aprovechó la estancia de su familia en Madrid para hacer una prueba con los merengues.

Cristiano Ronaldo, quien se perdió el partido de preparación ante México, ya regresó a Arabia Saudita para seguir con la rehabilitación de la lesión que lo tiene alejado de las canchas.

Este jueves, Al Nassr confirmó que CR7 está de vuelta con el equipo con el objetivo de recuperarse y estar pronto de vuelta en las canchas.

Real Madrid le abre las puertas al junior de Cristiano Ronaldo

Varios reportes periodísticos confirmaron que Real Madrid abrió sus puertas a Cristiano Ronaldo Jr. para que entrene en sus equipos inferiores, mientras su familia decide que puede volver a Arabia Saudita.

Sin embargo, parece muy pronto para saber si CR7 Jr. podrá fichar con el Real Madrid, un equipo de alta exigencia en todos sus niveles.

La realidad es que ver a Cristiano Ronaldo Jr. con el Real Madrid mueve a la nostalgia, al recordar que su padre es el máximo goleador de la historia merengue.

Con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo ganó 16 títulos entre 2009 y 2018.