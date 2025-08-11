Faltan apenas unos días para el inicio de LaLiga y Real Madrid ya recibió la primera noticia para arrancar el año futbolístico. Una estrella merengue se perderá el inicio de la campaña toda vez que sufriera una lesión que le impedirá ser participe del debut del conjunto blanco en contra de Osasuna el próximo 19 de agosto, lo que significa el primer dolor de cabeza para Xabi Alonso por el torneo local.

Fue durante uno de los entrenamientos en donde la estrella de Real Madrid sufrió un esguince en el tobillo que lo tendrá fuera de actividad por un lapso estimado de 10 días, lo que confirma que se perderá la primera fecha de LaLiga y con ello, viene un problema a resolver para el técnico Xabi Alonso por esta lesión..

La figura de Real Madrid que se perderá el debut en LaLiga de los Merengues es el mediocampista francés Eduardo Camavinga, quien estará sujeto a la evolución que manifieste para conocer la fecha exacta de su regreso a las canchas.

La mala suerte de Camavinga con las lesiones en Real Madrid

Es importante mencionar que Camavinga no juega con Real Madrid desde el pasado 23 de abril, fecha en la que una dura entrada de Luis Milla en el partido contra Getafe le propició la rotura total del tendón del aductor izquierdo. Las lesiones persiguen al francés porque una vez superado este incidente, vino el esguince en el tobillo.

Camavinga había hecho la pretemporada sin inconveniente alguno y se perfilaba para reaparecer con Real Madrid en el duelo frente a Osasuna, pero tal parece que las lesiones no dejan en paz al mediocampista galo, que ahora tendrá que esperar otro poco antes de pensar en volver a jugar.

Las lesiones en Real Madrid antes de empezar LaLiga son uno de los conflictos a resolver para Xabi Alonso toda vez que aparte de Camavinga, no podrá contar con Jude Bellingham, quien se recupera de la operación en el hombro a la que se sometió después del Mundial de Clubes, tampoco estarán listos Endrick y Ferland Mendy, quienes siguen rehabilitándose.

🚨 JUST IN: Eduardo Camavinga will be out for 10 DAYS. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/IJ4KXtvNQ8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 10, 2025

Las altas de Real Madrid para LaLiga

Mientras los lesionados de Real Madrid se recuperan, hay otros jugadores nuevos de los cuales Xabi Alonso podrá echar mano. Las altas merengues que entrarán a la baraja de opciones para el técnico blanco son: Trent Alexander-Arnold, quien ya jugó el Mundial de Clubes, Rafael Obrador Burguera, Reinier, Dean Donny Huijsen.

Sin ser parte como tal de las altas de Real Madrid, un jugador que llega al primer equipo para renovar las alternativas en ataque es el canterano Gonzalo Goarcía, quien tuvo una actuación brillante en el Mundial de Clubes y decidieron darle el dorsal 9 a raíz de eso.

De tal forma, Real Madrid está listo para iniciar un nuevo año futbolístico en LaLiga a la espera de poder recuperar el trono que, en estos momentos, está en poder de Barcelona.